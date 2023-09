In arrivo la stabilizzazione per gli “infermieri covid”

“L’incertezza lavorativa per 84 infermieri iblei pare ormai avere le ore contate”. La dichiarazione è dell’Onorevole Ignazio Abbate ed arriva subito dopo la pubblicazione della delibera della Direzione Generale dell’ASP di Ragusa che contiene, a sua volta un’altra buona notizia per il personale infermieristico assunto per l’emergenza Covid il cui contratto è stato prorogato lo scorso mese di aprile fino al prossimo 30 settembre. “Nella delibera – commenta l’Onorevole Abbate che ha seguito la vicenda fin dall’inizio – in realtà c’è una prima buona notizia, ovvero il prolungamento dei contratti fino al 31 dicembre di tutti gli infermieri “Covid” con conseguente passaggio da 18 e 21 ore a 36 ore. Già di per se questo rappresenta un importante traguardo ma la notizia più importante è un’altra. In base ai colloqui avuti con il Direttore Generale dell’Assessorato alla Sanità sulla possibilità di una approvazione a breve termine della nuova dotazione organica proposta dall’attuale Direzione Strategica dell’ASP, queste unità vanno verso la stabilizzazione con contratti da 36 ore. In attesa della stabilizzazione, anche se la stessa avverrà in data successiva al 31 dicembre, gli stessi continueranno a rimanere in servizio nei vari presidi sanitari della provincia alle stesse condizioni. E a tal proposito ho già avuto un’interlocuzione con il commissario straordinario Russo sul futuro lavorativo di queste persone. La loro stabilizzazione dovrà prioritariamente coprire completamente i vuoti d’organico che abbiamo lamentato negli ultimi anni in tutti quei reparti sottodimensionati da un punto di vista infermieristico. Visto l’ampliamento dell’organico non potranno più essere tollerati posti vuoti nella dotazione organica dei vari reparti. In caso contrario vuol dire che ci saranno reparti che avranno a disposizioni più personale di quanto previsto e questo sarebbe intollerabile. In un immediato futuro l’arrivo di ben 84 infermieri a 36 ore risolverà il problema per tanti anni”.

Salva