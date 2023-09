Il Cioccolato di Modica Igp al FASTUCA FEST di Raffadali

È stata certamente una manifestazione coinvolgente e ricca di spunti quanto a impiego del cioccolato di Modica IGP e del Pistacchio di Raffadali DOP; due prodotti che da alcuni anni si pongono congiuntamente alla attenzione del mondo della pasticceria, dei lievitati, dei gelati e della gastronomia.

Al FASTUCAFEST, fra i tanti eventi svolti, meritano di essere sottolineati :

Masterclass dello chef Fabio Potenzano, vecchio amico del Consorzio del Cioccolato di Modica Igp, che gli è grato per avere facilitato la partecipazione lo scorso 26 aprile a “E’ sempre MEZZOGIORNO”, trasmissione condotta dalla Clerici, e che ha visto protagonista le pepite di Cioccolato di Modica IGP;

Wine-Tasting a cura dell’enologo Gianni Giardina, che ha presentato le eccellenze enologiche siciliane fra le quali: SCIUSCIA’, vino da vendemmia tardiva di Nero d’Avola della Cantina CVA di Canicattì, in abbinamento con il Cioccolato di Modica IGP 70%, monorigine, di Antica Dolceria Rizza; SERAPIAS, Passito di Pantelleria DOC della Cantina Mandrarossa, in abbinamento al Cioccolato di Modica IGP al Pistacchio di Raffadali DOP.

Cooking Show della Brigata Mandrarossa, guidata dalla chef Rosa Erba, che ha riproposto fra le altre, una antica ricetta “Li mustardi di Menfi”, con Pistacchio di Raffadali DOP, e le Pepite di Cioccolato di Modica IGP di Antica Dolceria Rizza;

Parola di Lievitisti: due esaltanti momenti che hanno registrato la partecipazione di giovani e affermati maestri : Mauro Petronella, Vittorio Barra, Andrea Sortino, Ciro Di Laura, Angelo Di Vita e Pasquale Gattuso, coinvolti nella iniziativa , da Carlo Pedalino, che ha fatto gli onori di casa.

Per il tema Colazione innovativa al fermento di Pistacchio di Raffadali Dop, proposto un Croissant all’italiana (rivisitato con impasto ai grani autoctoni locali) con impasto al Cioccolato di Modica IGP e crema di pistacchio di Raffadali DOP;

Per L’arte bianca in una bakery moderna, due proposte : Pain au CHOCOLATE con barrettina al cioccolato di Modica IGP e pistacchio di Raffadali DOP tostato; Pagnotta al lievito madre variegata ai 3 impasti con farina di tipo 1 Antiqua , frumenti di Sicilia ,Cioccolato di Modica IGP e pistacchio di Raffadali DOP tostato.

Masterclass dello Chef Alessandro Circiello, personaggio televisivo, esperto di cucina legata alla sana alimentazione e ospite fisso su Rai 1 a Buongiorno Benessere, nonché consulente della Presidenza del Consiglio per la quale cura i menù per i pranzi istituzionali dedicati a Capi di Stato e di Governo. Circiello, per l’occasione coadiuvato dallo chef di casa Nino Di Carlo, ha proposto, come dessert, una Zuppa fredda al Cioccolato di Modica IGP, Pistacchi di Raffadali DOP e Arancia di Ribera DOP.

Dopo la Masterclass , il direttore del Consorzio del Pistacchio di Raffadali DOP, Salvatore Gazziano, ha consegnato targhe ricordo di partecipazione allo Chef Alessandro Circiello, al sindaco di Raffadali Silvio Cuffaro, all’enologo Gianni Giardina e al Direttore del Consorzio Nino Scivoletto ; quest’ultimo, a sua volta, ha fatto dono, sia al Sindaco Cuffaro che allo Chef Circiello, del libro di Grazia Dormiente “ Il Primato del Cioccolato di Modica”, edito dal Poligrafico e Zecca dello Stato, nonché, del minifolder contenente il francobollo emesso per celebrare il conferimento della IGP al Cioccolato di Modica.

Il Sindaco di Raffadali, ringraziando tutti per la qualificata partecipazione, ha donato al Direttore del Consorzio del Cioccolato di Modica IGP, una splendida opera in ceramica, raffigurante il volto di una donna abbellita da rami di Pistacchio di Raffadali e portante lo stemma della città, realizzata dalla artista Nada Murena, peraltro responsabile della Biblioteca Comunale di Raffadali.

Il Direttore Scivoletto, accompagnato per l’occasione dall’Architetto Alessandro Ferrara, ha ringraziato per il gradito dono, annunciandone la sua collocazione nel Museo del Cioccolato di Modica a testimonianza della amicizia fra le due comunità di Modica e Raffadali.

