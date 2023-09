Modica. Aperta al culto la Chiesa di San Massimiliano Kolbe

Con il solenne rito della dedicazione presieduto dal Vescovo di Noto, Mons. Salvatore Rumeo, la nuova chiesa di San Massimiliano Kolbe in c.da Mauto è aperta ufficialmente al culto.

Una lunga celebrazione iniziata alle 18.30 con la processione dei sacerdoti e del popolo di Dio. Un fiume di gente in movimento verso il nuovo luogo di culto.

Numerosi i fedeli che hanno preso parte al rito: parrocchiani e non. Presenti diversi sacerdoti della città di Modica e della diocesi.

Alla funzione hanno assistito anche il sindaco con diversi assessori della sua giunta, l’onorevole Ignazio Abbate, le forze dell’ordine della città, gli ingegneri e gli architetti insieme alle maestranze che hanno realizzato il nuovo tempio.

Nel corso dell’omelia il Vescovo si è soffermato su i vari elementi architettonici della nuova chiesa: portone di ingresso, ambone, altare, tabernacolo e fonte battesimale, indicando su ogni elementi gli aspetti significativi.

Il rito carico di gesti e significati è stato molto suggestivo e partecipato. Durante l’omelia il Vescovo Salvatore ha sottolineato come la nuova chiesa sarà la casa di tutti, che accoglie e sostiene.

Nel corso del rito sono state inserite all’interno del nuovo altare le reliquie di San Corrado Confalonieri, patrono della diocesi di Noto, e della beata Madre Speranza di Gesù.

A conclusione della celebrazione il cancelliere, don Antonio Forgione, ha letto il verbale di consacrazione firmato dal Vescovo, da don Armando e dal Sindaco. Don Armando, infine, ha preso la parola per ringraziare i presenti. L’ex parroco don Paolo Alessio, che ha guidato per 15 anni la parrocchia e ha seguito i primi lavori della nuova chiesa, ha inviato da Bucarest un messaggio augurale.

