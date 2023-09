Isole Canarie. Record di arrivi su 9 imbarcazioni: 652 in 24h

(gr) Arrivi in massa di migranti subsahariani alle Canarie. Circa 652 persone, su nove imbarcazioni, hanno raggiunto domenica le isole spagnole di Lanzarote, El Hierro, Gran Canaria e Tenerife, stabilendo il nuovo record annuale di arrivi in sole ​​24 ore. Ai quali si aggiungono 469 migranti, portati in salvo sabato scorso. Mentre a Gran Canaria hanno soccorso 113 persone in palese difficoltà. Inoltre, un’altra nave ha scortato un natante approdato con i propri mezzi alle Canarie in cui viaggiavano 99 migranti. A Lanzarote, invece, sono state effettuate quattro nuove operazioni di salvataggio di persone alla deriva su gommoni, e altre due a El Hierro. Sempre sabato notte, al largo di Las Palmas, è stata avvistata un’altra imbarcazione in chiara difficoltà e tratti in salvo i 63 migranti anch’essi di origine subsahariana.

