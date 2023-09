Grandi emozioni azzurre alla presentazione del Ragusa calcio

Il popolo azzurro si è stretto attorno alle proprie aquile. Per dare una spinta e farle volare sempre più in alto. E’ successo ieri sera nell’auditorium comunale di via Corrado Diquattro dove gli ultras, i tifosi, gli sportivi e i semplici cittadini hanno avuto modo di applaudire i nuovi volti azzurri. Sono stati il presidente Giacomo Puma e il vice Emanuele Carnazza, al tavolo assieme al neoallenatore Giovanni Ignoffo, a dare il “la” a questo momento che ha visto la presenza del sindaco di Ragusa, Peppe Cassì. Tra le autorità c’erano anche l’on. Nello Dipasquale, deputato regionale, il presidente del Consiglio comunale, Fabrizio Ilardo, l’assessore comunale allo Sport, Simone Digrandi, i consiglieri comunali Mario Chiavola e Sergio Firrincieli.

“Siamo pronti per dare il via a questa nuova stagione – ha sottolineato il presidente Puma – e lo facciamo memori degli errori compiuti nella scorsa che cercheremo di non ripetere più. Pensiamo di avere allestito un organico di tutto rispetto, competitivo, giusto mix tra giocatori d’esperienza e calciatori di talento, per salire il più possibile in classifica e, comunque, cercare di fare meglio della nostra precedente esperienza in D”. “Il nostro obiettivo – gli ha fatto eco Carnazza – era mantenere la categoria e ci siamo riusciti. Allo stesso tempo, però, vogliamo creare un progetto a lunga scadenza che ci permetta di garantire le adeguate prospettive alla città, affinché la prima squadra di calcio di Ragusa ma anche della provincia possa essere seguita con sempre maggiore interesse, fungendo da traino per il sistema calcistico locale cosicché lo stesso possa maturare sempre di più”.

Il tecnico Giovanni Ignoffo, invece, si è soffermato di più sugli aspetti tecnici e sugli obiettivi sportivi da raggiungere, assumendo un impegno molto consistente: “Vogliamo cercare di fare innamorare di nuovo questa città della propria squadra di calcio. Non è una missione semplice e non sappiamo se ci riusciremo. Ma vogliamo provarci, a tutti i costi. E’ un obiettivo, forse il più importante, che ci siamo posti nel corso di questa stagione”. Il sindaco Peppe Cassì, dopo la presentazione delle nuove tre maglie sociali, a cominciare dalla mitica casacca azzurra, ha voluto evidenziare quanto pesante sia la responsabilità di chi pratica sport nei confronti di chi assiste, affinché si possa sempre tenere un atteggiamento corretto e di pieno rispetto degli avversari. “Porterete in giro per l’Italia il nome di Ragusa – ha detto il primo cittadino rivolgendosi ai calciatori – e vi chiedo di farlo con la consapevolezza di quanto sia importante coltivare un ruolo del genere, soprattutto nei confronti di chi vi segue con attenzione”. Poi, la presentazione della dirigenza, dallo staff operativo, guidato dal direttore generale Leonardo Carnazza, e dallo staff tecnico, diretto da Alfredo Finocchiaro, all’organico dei calciatori. Tutti, dai portieri ai difensori, dai centrocampisti agli attaccanti, hanno avuto modo di esplicitare quale sarà il proprio impegno per la maglia azzurra, ben compendiato dalle parole del capitano Simone Brugaletta che ha evidenziato come “si giocherà per portare sempre più in alto il nome di Ragusa”. Alla fine, è stato mostrato il video della campagna abbonamenti, curato dal direttore marketing Davide Lo Magno e realizzato da Federica Cascone, che, per le scelte delle immagini, il montaggio e la colonna sonora, ha emozionato tutti i presenti. Domenica, intanto, a Trapani, la prima partita di campionato. Il Ragusa sa che affronterà una corazzata e però si darà da fare al meglio per cercare di rendere la vita difficile ai padroni di casa.

