Modica, incidente a Trebalate. Morta moglie dell’automobilista

E’ deceduta domenica pomeriggio all’Ospedale Maggiore “Nino Baglieri”, la 70enne ricoverata in prognosi riservata il 12 agosto scorso per le pesanti ferite riportate nel tragico incidente stradale avvenuto a Modica in Contrada Trebalate. Per la donna, Angela Gennuso, era stato necessario un delicato intervento chirurgico all’addome. Le sue condizioni sono precipitate nelle ultime ore, fino al decesso. A seguito del sinistro era morto sul colpo il marito, Emanuele Adamo, 72 anni. La loro Peugeot 106 si era scontrata con una Mercedes Classe C, guidata da un uomo modicano come le vittime, rimasto a sua volta ferito, ma in condizioni meno gravi. Il pubblico ministero, Martina Dell’Amico, ha disposto l’autopsia sul corpo della donna.

