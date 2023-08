Schembari. “L’aeroporto di Comiso assuma ruolo di protagonismo”

“ Nel corso dell’assemblea ordinaria dei soci di Sac, svoltasi lunedì 28 agosto, che non prevedeva alcuna votazione, – spiega il Sindaco di Comiso Mariarita Schembari – è stata data informazione ai soci circa l’incendio occorso presso l’aerostazione di Catania del 16 luglio scorso e le successive attività poste in essere.

Dopo la lettura della relazione da parte dell’Amministratore delegato, è intervenuto il Commissario Straordinario della Camera di Commercio di Catania-Siracusa-Ragusa, il quale ha apprezzato il lavoro svolto nella gestione dell’evento, manifestando piena fiducia nell’operato del CdA. Successivamente – ancora il primo cittadino casmeneo – è intervenuto il Sindaco di Catania il quale, dopo aver rilevato numerosi aspetti critici nella gestione dell’emergenza, ha chiesto al CdA di fare un passo indietro, invitando i relativi componenti a dimettersi. A seguito di ciò, ha preso la parola la sottoscritta la quale ha voluto, ancora una volta, esprimere la necessità che l’aeroporto di Comiso assuma un ruolo di protagonismo, che non può essere relegato unicamente alla gestione delle situazioni emergenziali. Pertanto, anche alla luce della relazione prodotta circa l’evento in questione, ho rinnovato la mia fiducia al CdA di SAC, evidenziando tuttavia una serie di condizioni di cui ho chiesto contezza nel volgere di brevissimo tempo, e precisamente: stato di programmazione della prossima winter e verifica della possibilità di attivazione di una rotta con il Piemonte (fortemente richiesta dal territorio); modalità di utilizzo dei fondi ex Insicem, per un importo di € 1.600.000,00, al fine di incentivare rotte da/per l’aeroporto di Comiso; cronoprogramma dei lavori strutturali necessari a migliorare la funzionalità dell’aerostazione. Ho chiesto altresì che SAC produca ogni sforzo necessario a che il progetto Cargo presso l’aeroporto di Comiso, fortemente voluto dal Presidente della Regione On.le Schifani, con l’istituzione di un apposito tavolo tecnico, e pienamente condiviso dalla sottoscritta, prosegua senza alcuna soluzione di continuità. Queste le condizioni poste – conclude il sindaco di Comiso – sulle quali, fiduciosi, ci attendiamo il massimo impegno da parte del cda di Sac”

