Raffaele Monaco è il nuovo allenatore della Juniores del Ragusa calcio

RAFFAELE MONACO E’ IL NUOVO ALLENATORE

DELLA JUNIORES DELL’ASD RAGUSA CALCIO 1949

Raffaele Monaco, 33 anni, di Comiso, è il nuovo allenatore della formazione Juniores dell’Asd Ragusa calcio 1949. Una scelta fortemente voluta da Giovanni Gatto, in qualità di responsabile del settore giovanile, e avallata dalla società azzurra. Monaco, che nasce come allenatore dei portieri in Prima categoria con il Città di Comiso, è stato tecnico dell’U19 con i verdearancio e con il Mazzarrone, riuscendo a vincere, in entrambe le piazze, i campionati provinciali. Poi l’esperienza come viceallenatore a Mazzarrone, con Samuele Costanzo, dalla Prima categoria sino all’Eccellenza, senza dimenticare il ruolo sempre di viceallenatore con il Comiso, dalla Prima categoria alla Promozione. “Ringrazio la società per avermi scelto – sottolinea Monaco – siamo concordi nel puntare, senza mezzi termini, alla ristrutturazione dell’intero settore giovanile azzurro. Lavorare, da questo punto di vista, con una società di Serie D credo che sia molto stimolante. Ci vogliamo spendere il più possibile per avviare una collaborazione proficua con le scuole calcio e con le varie società giovanili presenti in città. Inutile dire quanto valore possa avere un settore del genere per una società che punta in alto. E sono certo che a Ragusa si potrà fare davvero un buon lavoro. Ci sono tutte le carte in regola affinché ciò accada. Sono molto fiducioso”.

