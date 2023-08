Dal Siracusa arriva al Modica Calcio il centrocampista Palermo

Un’occasione da cogliere al volo per implementare la rosa del Modica Calcio in termini di esperienza e caratura tecnica.

Il Direttore Sportivo, Fabio Arena, di concerto con i vertici societari Mattia Pitino e Danilo Radenza, non si sono fatti sfuggire l’opportunità di aggiungere all’organico a disposizione di mister Giancarlo Betta il talento di Francesco Palermo.

Classe 1998, nativo di Salemi, Francesco Palermo è uno dei centrocampisti centrali più esperti nel panorama del girone siculo-campano di serie D che, nel contesto di un campionato di Eccellenza, rappresenta un vero e proprio fuoriclasse.

Nella sua carriera, dopo gli esordi ad Alcamo e nella primavera del Trapani, affronta la serie D con la maglia granata dell’Acireale, per poi trasferirsi a Lentini dove milita in serie C con la Sicula Leonzio. Nel 2019 passa al Troina in serie D prima di trasferirsi al Dattilo, quindi al Rende Calcio. Nel 2021 inizia la stagione nel campionato di serie D, girone A con la gloriosa maglia del Casale, per poi spostarsi al girone H con il Rotonda Calcio. Rientrato ad Acireale, da gennaio dello scorso anno ha rappresentato uno dei punti di forza del centrocampo del Siracusa Calcio che ha conquistato la promozione in serie D dopo la lunga trafila dei play-off.

Francesco Palermo si aggregherà all’organico del Modica Calcio sin dalle prossime ore e sarà sin da subito a disposizione di mister Giancarlo Betta.

