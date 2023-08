Danza a Modica. Bizzarri e Magro guardano al professionismo

Aurelio Bizzarri e Naike Magro, allievi del Centro Internazionale Danza di Modica diretto da Evgeni Stoyanov e Ornella Cicero, sono in partenza per due fra le più importanti accademie della danza internazionale. Bizzarri partirà per il Conservatorio di Danza di Lisbona mentre Magro per quello di Lione. Hanno entrambi superato con successo le dure selezioni di accesso e da settembre vivranno una nuova splendida avventura, che di certo li porterà a livelli e confronti importanti. Si allunga la lista degli allievi che, grazie alla preparazione dei maestri del Centro Internazionale Danza di Modica, si preparano ad affrontare la loro carriera da futuri professionisti. Dopo Elena Scorsonelli, diplomata lo scorso anno a Basilea e dal 2022 in compagnia a Ghera in Germania, Carla Cerruto, attualmente presente nel corpo di ballo dell’ Arena di Verona, non dimenticando, negli anni passati, Corrado Di Lorenzo e Giulia Ragusa, anche le nuove leve si incamminano verso il raggiungimento dei loro sogni.

Salva