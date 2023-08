Scicli. Vasto incendio a Sampieri minaccia la pineta:

Un vasto incendio si è sviluppato nel primo pomeriggio vicino alla pineta di Sampieri. Le fiamme spinte dal vento si sono rapidamente diffuse verso la zona di campagna e sono visibili dalla litoranea e da altre zone del paese: decine le chiamate al centralino dei vigili del fuoco. Tre squadre del comando provinciale sono arrivate sul posto e stanno cercando di circoscrivere il rogo, nonostante il forte vento che rende le operazioni di spegnimento complicate.

Sono dovuti intervenire anche due Canadair. In azione anche due squadre della forestale, ma non è escluso che intervenga un mezzo aereo. Intanto la pineta, dove turisti e villeggianti cercano di solito un po’ di ristoro, è stata evacuata per evitare ogni rischio.

