Cara Noemi, ti scrivo il giorno del tuo compleanno. Riceviamo

Cara Noemi, sarebbe stato più facile farti arrivare questa mia lettera nel mentre affrontavi l’ultimo viaggio della tua vita con la morte, che ci segue sempre come la nostra ombra. Non ti scrivo di gironi o paradisi, tantomeno di ….probabilmente ?? …..Perché proprio tu, che oggi avresti festeggiato 22 anni, hai fatto questa triste gesto, forte come probabilmente lo eri tu nella tua stessa fragilità e mi chiedo dov’ero? dove eravamo tutti noi? Non riuscivamo a capire e intuire cosa stava accadendo dentro di te, non percepivevamo la tua sofferenza interiore, magari anche come non nel caso tuo ci lasciavamo andare a considerazioni banali di facciata senza approfondire ed analizzare il tuo essere in vita, le problematiche che ognuno di noi si porta dentro, le ambizioni, i progetti, i sentimenti ….

Noemi tu non mi conosci, tantomeno i tuoi genitori e i tuoi amici che oggi affranti e disperati ti cercano nei luoghi in cui hanno condiviso la tua breve vita.

Cara Noemi, sono un uomo, un padre vissuto … con tante gioie e tormenti e pur non conoscendoti né incontrata e , tantomeno, avuto l’occasione di comunicare con te, oggi … riflettendoci bene noi tutti, siamo componenti della stessa famiglia sociale e mi sento anch’io responsabile per questo tuo sconsiderato atto …è tristemente vero, devo fare un mea culpa per far parte di una società piena di se, disattenta, indifferente, insensibile, distratta da futili ambizioni, voltagabbana, a rincorrere valori materiali, sempre a galoppare senza guardarsi intorno su cosa succede veramente e quando accade che una vita vola immaturamente in cielo iniziamo a porci infiniti interrogativi . …. Questo è il risultato del nostro ennesimo insuccesso ogni atto sconsiderato di un essere umano e’ il risultato del fallimento di questa società! Noemi Fiore .. Auguri per il tuo 22° compleanno.

Lettera firmata