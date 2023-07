S.Croce Camerina. Francesca Scillieri è un’altra centenaria

Un’altra signora santacrocese, Francesca Scillieri, ha festeggiato i 100 anni”. Il sindaco Fidone ha annunciato l’importante traguardo dalla sua concittadina. “Stimata insegnante alle scuole elementari, conosciuta e apprezzata da tutti i suoi ex colleghi e allievi, donna di grande forza e tenacia, e figura attiva per molti anni nei gruppi ecclesiali, la signora Francesca è stata una seconda mamma anche per i suoi amati nipoti”, conclude Dimartino, che ha anche personalmente fatto gli auguri alla nuova centenaria a nome di tutto il paese.

