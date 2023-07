Ragusa. Ilardo è ancora presidente del consiglio comunale

Fabrizio Ilardo è stato rieletto presidente del consiglio comunale di Ragusa. Dopo i cinque anni trascorsi al vertice del civico consesso, Ilardo andrà a ricoprire la carica anche per il prossimo quinquennio.

”Per me – dice – è un grande onore potere continuare a guidare il Consiglio comunale così come ho fatto negli ultimi cinque anni. Ho sempre prediletto la strada del dialogo, del confronto e della moderazione. E, soprattutto, ho sempre cercato di privilegiare ciascuna delle rappresentanze presenti in aula. Così mi muoverò ancora in futuro. Ringrazio, dunque, il civico consesso per avermi dato questa opportunità, l’amministrazione comunale per l’attenzione prestata e tutta la città per il supporto che, ne sono certo, non continuerà a mancare. Sono orgoglioso, consentitemi di sottolinearlo, per il fatto che, storicamente, mai era accaduto in precedenza che un presidente del Consiglio comunale avesse la possibilità di proseguire il proprio mandato così come sta accadendo adesso a me”.

Vice presidente è stata eletta Rossana Caruso. Nel corso della prima adunata hanno giurato i 24 consiglieri, 17 della maggioranza e 7 della minoranza,

