Sarà ancora Valerio Puma il vice allenatore del Ragusa Calcio

Valerio Puma continuerà a ricoprire il ruolo di viceallenatore. Arriva una conferma nello staff tecnico del Ragusa calcio. Puma si è già confrontato con il nuovo tecnico, Giovanni Ignoffo, “da cui – dice il viceallenatore – spero di trarre grandi insegnamenti. Ho già avuto modo di parlare con lui e ritengo che si tratti di una persona, di un mister che sa il fatto suo. Sono pronto a mettermi a completa disposizione. Cercherò, come sempre, di dare il massimo”. E Puma aggiunge: “Rimanere a operare nel territorio in cui sono nato per dare un contributo alla causa del Ragusa è la cosa migliore che mi possa accadere, professionalmente parlando. Sono certo che non mancheranno le soddisfazioni visto l’impegno che la società sta profondendo nella costruzione di un organico di tutto rilievo”.

