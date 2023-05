Il poeta modicano Pippo Puma al “Poetry slam” di Cesano Boscone

Continua la presenza del poeta modicano Pippo Puma, che risiede a Milano, nelle varie manifestazioni culturali lombarde.

Dopo il coinvolgimento e la lettura di alcune poesie al Festival Internazionale di Poesia di Milano e la presenza presso il Salone Internazionale del libro di Torino nel padiglione della Casa Editrice ‘Ancora di Milano, il 10 giugno, alle 17, Pippo Puma, sarà impegnato per una lettura di sue poesie nel “Poetry slam” che si svolgerà presso il Comune di Cesano Boscone (MI) nel meraviglioso parco-cortile di Villa Marazzi, in Via Dante 47.

L’evento è organizzato e sponsorizzato dal Comune di Cesano Boscone in collaborazione della L.I.P.S. (Lega Italiana Poetry Slam).

