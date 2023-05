Mondadori Modica. Gotto e Novelli per due venerdi da incastonare

Due venerdì da incastonare

Prima i 400 del Garibaldi con Gianluca Gotto e poi i racconti di Camilleri

Il 5 e il 12 maggio, sono date da ricordare. Un bagno di folla per l’autore di ‘Profondo come il mare, leggero come il cielo’; sette giorni dopo, respiri culturali con il professore, Mauro Novelli

Vivere la gioia; viverla insieme. Gianluca Gotto, venerdì 5 maggio, alle 19, è stato un pieno di serenità condivisa a Modica, al TEATRO GARIBALDI. Mondadori BookStore e la Fondazione Garibaldi, hanno vissuto la straordinaria esperienza di ospitarlo, presentando ‘Profondo come il mare, leggero come il cielo’, l’ultimo scritto dal 33enne romanziere, viaggiatore, nomade digitale torinese.

Quattrocento persone, tra spalti, palchi e loggione, ad ascoltarlo mentre si raccontava attraverso le pagine del suo libro. Parlare di se stesso, della filosofia della sua vita, di quel vivere il buddismo con senso di serenità e di pienezza. Una scelta che è diventata sana abitudine, condivisione e gioia. Capacità di affrontare le varie fasi della quotidianità con l’accettazione di ciò che è e la ricerca di ciò che può essere. Mai forzando, sempre in modo quieto. Trasmettendo con l’abbraccio che seguiva ogni ‘firmacopie’, la vera essenza dello star bene. Gianluca Gotto è stato un tuffo nel mare della tranquillità e nel cielo della serenità.

Solo una settimana dopo, venerdì scorso, Mauro Novelli, ha presentato il libro ‘Storie di Montalbano 1994-2019’. Una sorta di indagine a 360 gradi sul creatore di Montalbano. Novelli, ha completato un lavoro eccellente, diviso in due opere. E ne ha parlato, al Plaza, con Lucia Trombadore e Pippo Traina, tracciando un secondo libro che scontorna ancora di più gli scritti di Camilleri e anche la lingua usata dal commissario.

Prossimo appuntamento il 14 giugno, alle 19.30, all’auditorium di piazza Matteotti. Quando sarà ospite di Mondadori BookStore e Fondazione Garibaldi, il giornalista Mario Giordano. Giordano presenterà il suo ultimo libro, ‘Maledette Iene’. “Un’inchiesta che farà tremare i polsi a molti potenti, che denuncia con nomi e cognomi, fatti e circostanze precise, la ricchezza ingiusta, quella accumulata sulle spalle di chi ha bisogno, sottraendo a chi soffre l’essenziale per vivere. La ricchezza immorale, illecita, illegale”

Poi, nei fine settimana dal 30 giugno e sino a fine luglio, sarà tempo di Scenari. Pif, Luisa Andreoli, Malika Ayane, Daniele Mencarelli, Flavia Cercato, Francesco Sole, Vera Gheno e, ultime in ordine di ‘si’, Lidia Ravera e il creatore di Rocco Schiavone: Antonio Manzini. Il bello è che non finisce qui…

