Modica, Ivana Castello si presenta ufficialmente alla città

Si terrà domani, 7 maggio, alle 10.30 presso l’Auditorium “Pietro Floridia” in Piazza Matteotti, la presentazione delle sei liste e dei candidati a sostegno di Ivana Castello Sindaca. L’evento sarà anche l’occasione per presentare il programma elettorale ad amici e sostenitori. Il claim che guida infatti la campagna elettorale della Sindaca Castello e di tutta la coalizione che la sostiene è: “Insieme per una città migliore!”.

Saranno presenti all’appuntamento il deputato regionale del Partito Democratico Nello Dipasquale e la deputata regionale del Movimento Cinque Stelle Stefania Campo, oltre naturalmente a tutti i rappresentanti delle sei liste a supporto del progetto di Ivana Castello: Partito Democratico, Movimento Cinque Stelle, Modica Sul Serio, Sud chiama Nord, Castello Sindaca e Ivana per Modica.

Domani, inoltre, sarà anche l’occasione per la candidata Castello di ufficializzare la sua squadra assessoriale.

