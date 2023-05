Siggia(Iv Vittoria). “Controversie tributarie, approvate nostre modifiche”

“Abbiamo contribuito a migliorare il regolamento comunale per la definizione agevolata delle controversie tributarie. In particolare, sono state accolte le variazioni all’articolo 6 che ho presentato in aula”. A sostenerlo è la consigliera comunale di Italia Viva a Vittoria, Sara Siggia, che sottolinea come il suo intervento sia stato orientato a modificare le modalità di adesione ala definizione agevolata e rateizzazione. “Nello specifico – chiarisce Siggia – ho chiesto di sostituire al comma 2 la data del 30 giugno 2023 con il 31 luglio 2023. Al comma 4 di sostituire 12 rate trimestrali con 18 rate. E, ancora, al comma 4 di sostituire la “prima rata deve essere versata entro il 30 giugno 2023” con la “prima rata deve essere versata entro il 30 settembre 2023”. Quindi, ancora, al comma 4 sostituito “e le altre rate entro le successive scadenze del 30 settembre 2023, del 20 dicembre 2023, del 31 marzo 2024 e successive trimestralità”, con “e le altre rate scadenti alla fine di ogni trimestre”. Infine, ho chiesto di aggiungere all’articolo 6 in questione il seguente comma: i versamenti rateali non possono in ogni caso essere inferiori all’importo di 50 euro”. “Come si evince da queste modifiche – sottolinea la consigliera Siggia – abbiamo messo una pezza alle varie deficienze che erano state evidenziate nel testo fatto predisporre dall’assessore al ramo, Giuseppe Fiorellini. Preciso, altresì, che è arrivato il parere favorevole del dirigente di settore, il dottor Basile, e, all’unanimità dei presenti, è stato votato parere favorevole all’emendamento in questione. Tutto ciò per agevolare, ovviamente, i cittadini a corrispondere senza eccessive pressioni, tra l’altro in un momento storico difficile come questo, quanto dovuto. Riteniamo di avere fatto un buon lavoro a vantaggio della comunità”.

