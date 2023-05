Poste Italiane: “L’Ufficio Pozzallo 1 riaprirà presto”

L’ufficio postale “Pozzallo 1” riaprirà il prima possibile in una sede rinnovata nella stessa Via Torino, in un’area già identificata nei pressi di Via Giunta. Lo assicura Poste Italiane che, altresì, precisa che l’ufficio postale limitrofo di Via Enrico Giunta, aperto dal lunedì al venerdì, dalle 8.20 alle 19.05, e il sabato fino alle 12.35, è stato potenziato con due postazioni dedicate alla clientela di “Pozzallo 1”. I clienti della sede di Via Torino potranno, inoltre, ritirare la propria corrispondenza in giacenza anche il pomeriggio, dal lunedì al venerdì presso uno sportello dedicato.

La precisazione arriva dopo la nota dei consiglieri comunali di maggioranza, Giuseppe Giampietro e Franco Giannone. Poste Italiane ricorda, infine, che la sede di via Enrico Giunta è dotata di ATM Postamat attivo h24 e 7 giorni su 7, per tutte le operazioni consentite.

