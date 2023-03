Modica Calcio, Betta: “Il nostro pregio è l’essere una squadra vera”

Il supporto del “Vincenzo Barone” non era mai mancato, nemmeno nei periodi più difficili, ma l’applauso riservato alla squadra ieri al termine del match contro la Leonzio ha avuto un valore più alto: c’era la soddisfazione di aver cambiato rotta ed aver rivisto in campo grinta, voglia e carattere.

“Ho sempre detto che questa squadra ha un pregio:– ha dichiarato mister Giancarlo Betta al termine del match – se riesce a stare con la testa giusta in campo non ha rivali. Devo dire “bravi” ai ragazzi perché sono entrati in partita subito con grande voglia di vincere e di essere protagonisti del gioco. Abbiamo gestito bene il match e siamo anche riusciti a fare goal su calcio piazzato che per noi rappresenta una soluzione importante. Oggi – ha continuato ancora il tecnico rossoblu – era una partita difficile e non era semplice superare una squadra che arrivava da una lunga striscia positiva. La vittoria della scorsa settimana ci ha dato fiducia e lo avevo già percepito nello spogliatoio in questi giorni. Adesso però dobbiamo continuare con questa mentalità perché non dobbiamo sbagliare nulla, sin a partire dal derby di domenica prossima a Comiso. L’unica nota negativa è stata quella degli infortuni subìti da capitan Vindigni e da Gaspare Pellegrino, in settimana dovremo valutare l’entità”.

Tra le note positive invece vi è la prima realizzazione in Eccellenza di Antonio Carpinteri. “Oggi era importante la prestazione del gruppo – ha commentato il giovanissimo atleta modicano –. Aver segnato mi fa piacere ma era fondamentale vincere. Siamo stati bravi ad esser cinici nei momenti che contava e soprattutto tornare a vincere dopo il periodo difficile che abbiamo vissuto. Dedico il mio goal – ha continuato Carpinteri – ai miei genitori, a mia sorella che vive all’estero ed a tutta la mia famiglia, soprattutto a chi non c’è più”.

Tra i migliori in campo, ancora una volta, anche il bomber Kalawole Agodirin. “Continuo a divertirmi – ha sorriso Agodirin – e fin quando lo farò continuerò a giocare. Sto bene fisicamente e devo ringraziare i preparatori atletici e i tecnici perché mi mettono nelle condizioni di dare il massimo per questa maglia”.

