Generazione Acate e candidato sindaco Fidone: siglato accordo

“Crediamo in un ricambio generazionale – dicono Campagnolo e Falconeri – che finalmente schiodi Acate da quelle dinamiche medievali e obsolete che l’hanno condannata all’irrilevanza in qualsiasi contesto o, peggio, alla distruzione. Per questo motivo siamo stati tra i promotori della candidatura di Gianfranco Fidone, che incarna al meglio la nostra idea di futuro per Acate. Generazione Acate sarà impegnata in prima linea, con i propri candidati e le specifiche figure che, nella futura compagine amministrativa, avranno l’onere di garantire la svolta nella governance di una città che merita molto di più della mediocrità a cui è stata abbandonata per anni.”.

“Il nostro progetto amministrativo – conclude il candidato a sindaco Gianfranco Fidone – cresce sempre di più e ha generato entusiasmo e partecipazione. Ringrazio Generazione Acate per il sostegno e per essere fucina di idee e proposte per la comunità. E’ tempo del protagonismo delle idee e non degli uomini soli al comando, è tempo di partecipazione e di una nuova visione politica, amministrativa e sociale. Per tale ragione stanno proseguendo i confronti con la Acate che vuol cambiare. Noi ci siamo”.