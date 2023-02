Il Santa Croce calcio a Milazzo per riscattarsi

A Milazzo per cercare di rialzarsi. Questo è l’obiettivo del Santa Croce calcio nella gara che li vedrà affrontare i rossoblu mamertini nella settima giornata del girone di ritorno del campionato di Eccellenza.

La sconfitta di sabato scorso contro il Palazzolo ha segnato e non poco il cammino dei biancazzurri e ha fatto fare un deciso passo indietro alla truppa di Gaetano Lucenti che in settimana ha torchiato i suoi uomini, chiedendo loro di ritornare a essere umili e a non cullarsi dei complimenti. I conti, secondo il trainer biancazzurro, si fanno sempre alla fine e da qui alla fine del campionato, ancora ci sono tante battaglie da affrontare. Domenica, ad esempio, il Cigno affronterà una squadra che, oltre ad essere una diretta concorrente alla salvezza, sta attraversando un buon momento. La sconfitta immeritata di domenica scorsa contro la Nebros, arrivata nei minuti finali, la dice lunga sulla qualità della squadra di Venuto che tenterà di bissare la vittoria dell’andata, approfittando del vantaggio di giocare sul proprio terreno di gioco e, soprattutto, davanti ai propri tifosi. Lucenti per l’occasione dovrà fare a meno di Reale che dovrà scontare una giornata di squalifica, ma, recupera l’attaccante Nacho Cortès assente nelle ultime tre gare per infortunio.

La gara si giocherà allo stadio ” Salmeri” di Milazzo e avrà inizio alle ore 15.00, a dirigere la contesa sarà il signor Federico Leoni della sezione arbitrale di Pisa che sarà assistito dai signori Garofalo della sezione arbitrale di Palermo e dal signor Castelletti della sezione arbitrale di Caltanissetta.

