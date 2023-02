Modica, la piccola Lucrezia in attesa di un intervento a Genova

“Siamo Giorgio e Aurora – scrivono sulla piattaforma GoFundMe – genitori di Lucrezia, una bimba di nove anni che si trova al Gaslini per effettuare mercoledì un delicato intervento (Morbo di Perthes) al femore/bacino destro, per il quale dovrà essere ingessata dal bacino al piede per 30/40 giorni circa”.

“Tra sabato e domenica – spiegano – potrà rientrare a casa con assistenza aerea speciale, al costo di 2700 euro circa e risalire tra un mese/ 40 giorni allo stesso modo e con lo stesso identico costo”.

“Pur trattandosi di una cifra non tanto elevata – aggiungono – è impossibile per noi affrontarla in questo momento e proprio per questo ci affidiamo al vostro aiuto ringraziandovi immensamente”.

La raccolta fondi, grazie a decine di donazioni, ha superato i 1.700 euro. Si può raggiungere al link https://gf.me/v/c/gfm/ aiutiamo-lucrezia-a-tornare-a- casa