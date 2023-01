Rinascita Ispicese chiede chiarimenti su situazione finanziaria

La situazione finanziaria del Comune di Ispica è assolutamente molto critica e desta preoccupazione. E non si può più continuare a nascondere la testa sotto la sabbia.

Bisogna subito informare i cittadini e intervenire. Queste le parole del Consigliere comunale di Rinascita Ispicese, Serafino Arena, ormai indipendente.

A confermare l’analisi critica della situazione finanziaria dell’ente comunale, più volte in maggioranza evidenziata dal Consigliere Serafino Arena e dall’ex Assessore Franzò che

hanno chiesto all’Assessore Barone chiarimenti sulla situazione economica dell’Ente e lo stesso li rassicurava, una nota, Prot. n. 27099, che il responsabile del Servizio Finanziario

il Ragionere Francesco Spada ha inviato al Sindaco Innocenzo Leontini e all’Assessore al bilancio Giuseppe Barone.

Nella missiva Spada fa presente al Sindaco Leontini e all’Assessore Barone che la situazione finanziaria dell’ente è critica per poter pianificare una realistica ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato da sottoporre all’approvazione del Ministero dell’Interno. Nella nota Spada parla di un disavanzo cronico e di una situazione estremamente grave.

Spada nella nota, dove evidenza diverse criticità, sollecita il Sindaco e l’Assessore al Bilancio ad una maggiore attenzione alle entrate minori che risentono di una carenza di controllo sul territorio, esempio affissioni abusive, occupazione di spazi pubblici, passi carrabili, pubblicità e adeguamento delle tariffe ai costi dei servizi.

Un’attenzione particolare, scrive il Ragioniere Spada, merita l’imposta di soggiorno, che, anziché essere destinata ad eventi ricreativi, potrebbe essere finalizzata a finanziare tutte le spese che l’ente comunale sostiene per il mantenimento della zona balneare (pubblica illuminazione, servizi di pulizia straordinaria, sicurezza nella balneazione). Per quanto riguarda l’adeguamento delle tariffe dei servizi comunali si vuole r ricordare alla maggioranza che le tariffe per l’utilizzo delle palestre comunali sono state adeguate ai nuovi costi legati agli aumenti dall’ex Assessore Lucia Franzò, per questo attaccata in maggioranza ingiustamente perchè stava comunque cercando di fare una politica di sostegno per l’ente, come suggerisce il Ragioniere Spada nella sua nota.

Tutte queste criticità riscontrate e messe in evidenza dal Ragioniere Spada potrebbero essere evitate e sanate con una adeguata programmazione finanziaria da parte dell’Amministrazione unitamente ad una presenza costante di un Responsabile del Servizio Finanziario a tempo pieno, da una maggiore presenza di un Segretario Comunale, dalla presenza di un Ingegnere Responsabile Tecnico e di un Comandante della Polizia Municipale, figure apicali per un’ ottimizzazione della macchina amministrativa, figure che ad oggi non sono costantemente presenti nel nostro municipio.

Il Ragioniere chiude la sua nota chiedendo: “Alla luce di quanto sopra riportato si chiede di convocare un incontro urgente per esaminare la criticità rilevate che hanno rilevanza per la chiusura dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato”.

Il consigliere Serafino Arena quindi invita il Sindaco Leontini e l’Assessore al Bilancio Giuseppe Barone a fare chiarezza ai Consiglieri comunali su quanto discusso nel corso di questo incontro, se si è fatto, allo scopo di essere tutti nelle condizioni di dare un giudizio responsabile quando saremo chiamati a discudere sul bilancio.

I cittadini hanno il diritto di conoscere quale è la reale situazione economica e finanziaria dell’Ente e sarebbe improrogabile da parte del Presidente del Consiglio comunale Lorenzo Ricca la convocazione di un consiglio comunale ad hoc.

