Italia Viva. Scoglitti abbandonata a se stessa

“La frazione di Scoglitti è abbandonata in tutti i sensi. La mancanza di un assessore delegato ad affrontarne le problematiche sta cominciando a sentirsi in maniera sempre più pesante”. E’ quanto rileva il coordinatore locale di Italia Viva Scoglitti, Marco Dezio, il quale pone, tra le altre, la questione della viabilità e dei parcheggi attuati in maniera sempre più disordinata. “Sarebbe necessaria l’isola pedonale almeno la domenica, specialmente nelle due piazze principali – spiega in proposito Dezio – senza dimenticare il cimitero ridotto ai minimi termini, il manto stradale pietoso, la manutenzione assente, la mancanza di giochini per i bambini. Sono tutte problematiche che segnaliamo da tempo. Così come quella che ha a che vedere con il fenomeno del randagismo, con gli impianti sportivi malridotti, con la manutenzione della delegazione municipale ormai precaria, soprattutto per quanto concerne l’infiltrazione di acqua piovana. Mi chiedo: ma i consiglieri comunali di Scoglitti che fanno parte della maggioranza li vivono questi problemi? Sono collegati in qualche modo con l’amministrazione oppure affrontano con rassegnazione l’attuale situazione?”. E la consigliera comunale di Italia Viva Vittoria, Sara Siggia, aggiunge: “Sono tutte problematiche che porteremo all’attenzione dell’aula affinché possano essere affrontate nella maniera dovuta. Non si può continuare a fare finta di niente. Scoglitti ha bisogno della massima dignità. Cosa che, questa Amministrazione, finora non è stata in grado di garantire”.

