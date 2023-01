Buscemi(De Luca): “Inizia a delinearsi il quadro politico a Ragusa in vista delle Amministrative”

“La scelta del sindaco uscente di Ragusa di puntare su una coalizione civica, così come comunicato da Fratelli d’Italia, sembra smazzare l’attuale fase d’attesa e avviare le consultazioni di carattere politico su canali che possono lasciare presagire la formazione di quadri di ogni tipo. Se è davvero come l’attuale sindaco lascia intendere, esaltando l’identità del civismo e tutto quello che ci sta dietro, allora il panorama potrebbe subire delle modifiche che, in qualche modo, coinvolgono tutti coloro che guardano con interesse a questa prospettiva”. Lo dice Saverio Buscemi della lista De Luca a proposito delle novità politiche che riguardano la città di Ragusa che sarà chiamata al voto per le amministrative durante la prossima primavera. “Non possiamo, naturalmente, sapere che cosa accadrà – prosegue Buscemi – da qui alle prossime settimane. Ma una cosa è certa. Stiamo tutti lavorando con la consapevolezza di rispettare da un lato un percorso seguendo quelli che sono i nostri ideali e dall’altro prefigurare una fase progettuale che cerchi di rilanciare tutto quello che, finora, non è stato possibile mettere in vetrina nella maniera adeguata. Seguiremo con molta attenzione le evoluzioni delle prossime tappe politiche riguardanti palazzo dell’Aquila anche perché vogliamo che il nostro elettorato comprenda bene quali sono le prospettive che si andrebbero a delineare dando un volto alle nostre proposte. Noi stiamo cercando di fare al meglio la nostra parte. Vorremmo che si puntasse il più possibile in alto con il contributo di tutti. Ma è chiaro che sono necessari passaggi specifici prima di potere valutare quale sarà il prossimo passo da compiere”.

