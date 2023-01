Incendio IACP Modica: “Alloggi temporanei per gli evacuati”

L’onorevole Ignazio Abbate ha sentito telefonicamente il Direttore dello IACP di Siracusa che ricopre il ruolo a scavalco anche a Ragusa, sulla situazione venutasi a creare a seguito dell’incendio che lo scorso 7 dicembre ha interessato un appartamento di edilizia popolare in Corso Pertini a Modica. A seguito di quell’episodio sono stati dichiarati inagibili altri due appartamenti oltre quello dove sono scoppiate le fiamme. In quell’occasione solo l’eroico gesto di uno dei residenti del palazzo ha scongiurato il peggio per l’anziana occupante dell’alloggio incendiato. Il Direttore mi ha comunicato che nella mattinata di mercoledi 04 gennaio verrà effettuato un sopralluogo finalizzato alla verifica statica dell’edificio tramite il laboratorio specializzato Betontest. Tale sopralluogo è propedeutico all’esecuzione dei lavori di ripristino da realizzarsi con la massima urgenza per alleviare i disagi cui stanno andando incontro le famiglie evacuate. Ho ribadito al Direttore Cannarella, conclide Abbate, la mia disponibilità a farmi portavoce presso l’Assessorato di pertinenza per eventuale necessità di finanziamenti straordinari. Nel frattempo il Comune di Modica si è già adoperato per mettere a disposizione delle tre famiglie degli alloggi temporanei in attesa che possano rientrare nelle proprie abitazioni”.

