Ippica. Salto ad ostacoli, trionfa la ragusana Cristina Spina

Zero penalità. Con un terzo posto assoluto al concorso Adm di Augusta, nella categoria L 100, di salto ad ostacoli. L’ultimo successo in ordine di tempo di una giovane amazzone della società ippica ragusana, Cristina Spina, 13 anni, e della cavalla Flaminia di Ambelia. Un’ottima gara, con la presenza di oltre 20 cavalieri ed amazzoni, per chiudere la stagione in bellezza. Cristina e Flaminia vivono in simbiosi sotto le direttive dell’istruttore federale della società ippica ragusana, Mario Scribano. Un rapporto che si traduce in successi sportivi. Per la Sir che gestisce il maneggio comunale di Ragusa un modo per far accendere i riflettori sullo sport equestre. Che è poi anche la fierezza, l’entusiasmo e l’orgoglio di istruttori, tecnici, e genitori. Uno sport, la cui bellezza, costituisce un valore che prescinde da quello del risultato agonistico. Prossimi appuntamenti della Società ippica ragusana: il torneo Sociale. Siamo certi che Cristina Spina e Flaminia di Ambelia continueranno a far parlare di sè.

