Viabilità e lavori a Comiso. Italia Viva: “Bene i propositi”

“L’obiettivo di migliorare la viabilità a Comiso, specialmente nelle zone più trafficate della città, ci sembra una buona idea. Come abbiamo avuto modo di dire pubblicamente in tempi non sospetti, la scelta di creare una rotatoria all’intersezione tra via Ho Chi Min e via Generale Girlando, che va in continuità con quanto ideato durante la precedente legislatura, è assolutamente giusta e auspicabile. Così come, abbiamo ritenuto inopportuna la decisione di parte dell’opposizione di muoversi per le vie legali al fine di contestare le modalità di bonifica della zona adiacente ai serbatoi che contenevano i carburanti nel preesistente rifornimento senza che sia stata attesa una risposta all’azione ispettrice consigliata da parte dell’amministrazione comunale. Detto ciò, non possiamo non rilevare grandi perplessità riguardo ad alcune scelte progettuali, sia riguardo ai lavori del crocevia di corso Ho Chi Min che alla realizzazione della rotatoria di via San Biagio”.

Lo dice il coordinatore cittadino di Italia Viva Comiso, Vincenzo Maggio, che aggiunge: “Quanto alla prima opera, riteniamo assolutamente pericoloso e inutile l’esagerato restringimento della sede viaria proprio nel punto di congiunzione tra via Ho Chi Min e via Generale Girlando. Percorrendo via Ho Chi Min, a pochi metri dalla rotatoria, ci si troverà davanti un marciapiede praticamente perpendicolare alla sede viaria. Temiamo che una possibile distrazione possa rivelarsi fatale. Giusto restringere la sede viaria per accompagnare l’utente della strada alla rotatoria in fase di rallentamento. Pericolosissimo e forse non adeguato alle norme del Codice della strada creare un vero e proprio imbuto. Chiediamo quindi all’Amministrazione comunale di procedere a una variante del progetto in corso d’opera, in modo da rendere sicura la percorrenza in quel crocevia. Discorso a parte merita l’incrocio di via San Biagio, nelle immediate vicinanze del Castello Aragonese. Riteniamo giusto rendere esteticamente attrattivo l’ingresso del centro storico di Comiso, ma la realizzazione di quella rotatoria renderà difficile qualsiasi manovra legata al possibile passaggio di autobus o di altri mezzi pesanti che si troveranno a transitare in quell’incrocio. A meno che lo sfortunato autista decida di fare manovra salendo sulla rotatoria. Ma come è risaputo, le rotatorie servono a regolare il traffico, non ad essere scavalcate pure di transitare. Inoltre, risulta esagerato l’allargamento del marciapiede, tale da rendere, a nostro avviso, complicato il transito veicolare e comportare notevolissime difficoltà alle varie attività commerciali visto che non sarà più possibile parcheggiare in quel tratto di strada. Una possibile soluzione, che in qualche modo potrebbe attutire il disagio degli esercenti, potrebbe essere quella di valorizzare, a partire dal ripristino e dalla bonifica del parcheggio dell’ex Arena Sicilia, attualmente in stato di abbandono”. “Come sempre – conclude Vincenzo Maggio – cerchiamo di fare opposizione ma in maniera costruttiva e propositiva. Questa è la nostra cifra e in questo modo intendiamo continuare, per nostra indole e stile. Tuttavia, suggeriamo all’amministrazione comunale maggiore attenzione a questioni che potrebbero sembrare banali dettagli ma che, come il tema della viabilità, sono molto impattanti su tutto ciò che riguarda la vita dei cittadini”.

