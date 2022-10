Modica trova spazio nella rivista nazionale “InCamper”

Il numero 212 del bimestrale a tiratura nazionale “InCamper”, in pubblicazione per i mesi di novembre e dicembre, dedica ampio spazio alla città di Modica. La rivista, diretta da Riccardo Romeo Jasinki, è rivolta, in particolare, agli appassionati del camper, della roulotte. Nasce nel 1988 ed è edita dall’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti. Dedica ampi spazi a molti articoli riguardanti gli appassionati del camper ma spazia anche su argomenti di natura scientifica e medica, in questo numero, tra i più interessanti, “Alzheimer, nuovi elementi per comprendere la neuro degenerazione”. Come si diceva, ha dato ampio spazio a Modica (20 pagine), con un lungo articolo sulle bellezze della città della Contea a firma del giornalista Saro Cannizzaro, supportato dalle straordinarie foto di Nino Sparacino, modicano come Cannizzaro, e appassionato, oltre che della fotografia, dei viaggi in camper. L’articolo è stato intitolato “Quella Modica che piace ai cinque sensi e all’intelletto…città barocco, del cioccolato e della bandiera blu”.

Salva