Rete urbana Vittoria Sicura. Approvato progetto di fattibilità

L’Amministrazione comunale ha detto sì, con delibera del 18 ottobre, alla partecipazione all’avviso pubblico Poc Legalità 2014 – 2015 Asse 2 – Azione 2.1 avente a oggetto “Interventi integrati per il presidio di aree strategiche per lo sviluppo economico delle Regioni target”. A tal fine è stato approvato un progetto di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione di una rete urbana di videosorveglianza denominata “Vittoria Sicura”. Nel quadro della collaborazione tra le forze dell’ordine e la polizia locale, l’Amministrazione intende avvalersi delle risorse previste dal Poc “Legalità 2014-2020” ai fini della realizzazione di sistemi di videosorveglianza sulla base delle Linee guida adottate su proposta del ministero dell’Interno, con accordo sancito in sede di conferenza Stato-città e autonomie locali. Gli interventi da attuare sul territorio sono stati definiti dopo le riunioni presso la Prefettura di Ragusa e il tavolo tecnico del 28 settembre scorso presso la Direzione Cuc. “L’obiettivo – dicono gli assessori Anastasia Licitra e Giuseppe Nicastro che, su input del sindaco, Francesco Aiello, stanno seguendo l’iter – è proprio quello di garantire ai cittadini una maggiore sicurezza urbana in termini di prevenzione e contrasto alla criminalità diffusa sul nostro territorio. Pertanto, attraverso un sistema tecnologicamente avanzato, sarà possibile controllare la città e contrastare tutte le forme di reati che minano lo sviluppo delle attività produttive del territorio”. Il progetto, il cui importo totale è pari ad euro 249.800, si sviluppa attraverso sistemi di controllo dei punti sensibili del territorio, come il controllo delle aree industriali, artigianali e delle zone a vocazione turistica. Ci ha pensato prima l’assessorato allo Sviluppo economico a individuare il bando e a gettare le basi per la partecipazione poi concretizzata dalla Cuc e, quindi, dall’assessorato ai Lavori pubblici. “È bene ribadire che – dicono ancora i due assessori – un progetto per la sicurezza integrata e lo sviluppo del territorio costituisce una nuova sfida per la nostra città, spesso martoriata da episodi di violenza e di criminalità e spesso emarginata dal resto della provincia. Aumentare il livello di sicurezza significa anche supportare il nostro sistema economico e favorire il turismo. Nel nostro programma elettorale abbiamo posto un’attenzione particolare al tema della sicurezza, elemento imprescindibile per uno sviluppo armonico dell’ambiente economico e sociale ed oggi il nostro impegno continua nell’ambito di una progettazione che mira a combattere il degrado e l’illegalità”. “Ringraziamo gli uffici dello Sviluppo economico, dei Lavori pubblici, la Cuc – sottolineano ancora i due assessori – Vogliamo dare sostegno ai cittadini, un progetto per cercare di puntare sulla prevenzione e contrastare le forme di microcriminalità. Cerchiamo di garantire un riscontro specifico alle esigenze territoriali. E’ la risposta tangibile dell’impegno che i due assessorati hanno portato avanti, in sinergia, per garantire, pur tra le mille difficoltà con cui quotidianamente il Comune si confronta, la sicurezza dei cittadini. Lo sprone arrivato in questo senso dal sindaco Aiello si è rivelato come sempre efficace e finalizzato a portare avanti quel percorso da tutti auspicato. E, la nostra, è anche una risposta adeguata a quella parte politica che, facendo riferimento ad alcuni episodi legati all’ordine pubblico accaduti di recente, sollecitava interventi ad hoc. In realtà ci stavamo già lavorando dalla fine dello scorso mese. E gli stessi interventi, adesso, almeno per quanto concerne la fase istruttoria, sono arrivati a compimento”.

