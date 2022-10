Modica. Servizio trasporto acqua potabile con autobotte

Il servizio di trasporto acqua potabile con autobotte per l’approvvigionamento idrico degli utenti ricadenti nelle zone scarsamente servite dalla rete idrica comunale di Modica, dal 17 ottobre al 31 dicembre dell’anno in corso, sarà regolarmente espletato seppur in maniera limitata per motivi tecnici dovuti a un aumento forte di richiesta di approvvigionamento idrico, che in aggiunta al ritardo accumulato nelle consegne, generano una situazione difficile da gestire, che ne può pregiudicare probabili ritardi e limitazioni.

Salva