Scicli, auto in mare a Spinasanta: salvata la donna alla guida

Donna a bordo di un’auto finisce in mare. E’ accaduto nella spiaggia di Contrada Spinasanta a Donnalucata, frazione di Scicli, lunedì sera intorno alle 22.30. Alcuni residenti del posto hanno visto la Fiat Panda, con a bordo una donna, finire in acqua e hanno immediatamente segnalato l’incidente. Sul posto i vigili del fuoco vigili del fuoco che hanno lavorato diverse ore per tirare fuori dal mare l’auto, rimasta impantanata per via del fondale sabbioso.

L’intervento di recupero, per fortuna senza conseguenze per la conducente.

