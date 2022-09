Scicli aderisce al progetto “Mobilità garantita” di Pmg Italia

Davanti a Palazzo di Città ed alla presenza della Giunta e dei Consiglieri Comunali, è stato ricevuto dalla società Pmg Italia un autoveicolo attrezzato per il trasporto di persone diversamente abili, anziani e soggetti svantaggiati. Il mezzo, afferma il Sindaco Mario Marino, potrà essere utilizzato per raggiungere centri di cura, di aggregazione, riabilitativi, scuole ed uffici ed è stato consegnato al Comune di Scicli, che per la terza volta ha deciso di aderire al progetto “Mobilità garantita” della società Pmg Italia (Progetto mobilità sostenibile), in comodato d’uso gratuito, senza alcun costo per l’Ente. Per prenotare il servizio è possibile contattare il seguente numero 0932841982 (Assessorato ai Servizi Sociali)

Insieme all’Ass.re ai Servizi Sociali, Elio Tasca, ringrazio la società Pmg Italia S.p.a. benefit, nella persona di Emilia De Vara, e tutti quei privati e quelle aziende di Scicli che hanno permesso la consegna del mezzo in comodato d’uso gratuito. Il pulmino è e sarà a tutti gli effetti un taxi sociale con cui gli anziani, i disabili ed i soggetti deboli potranno usufruire di un servizio che, attraverso l’impiego di un mezzo dotato anche di pedana elettrica, garantirà loro un accompagnamento per recarsi presso centri diurni ed anche per svolgere visite mediche.

