Ragusano Dop. Soddisfacente la partecipazione a Terramadre

Sicuramente positivi i risultati della partecipazione a Torino delle eccellenze agroalimentari Iblee al salone del gusto “Terra Madre” L’iniziativa del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, che ha trovato la piena disponibilità dei responsabili provinciali, regionali e nazionali di Slow Food ha raggiunto gli obiettivi sperati. Grazie alla collaborazione dei Consorzi di Tutela del formaggio Ragusano Dop, dell’olio Dop Monti iblei e del Vino Cerasuolo di Vittoria e dei presidi slow food iblei, si è riusciti a realizzare una vetrina di grande valore che ha richiamato l’interesse delle migliaia di persone che hanno visitato i vari padiglioni realizzati nel parco Dora.

Particolarmente partecipati i numerosi “laboratori del gusto” previsti dal programma elaborato in sintonia con il Libero Consorzio Comunale presso lo stand messo a disposizione dallo stesso Ente ed allestito dal Comune di Ragusa. Da non sottovalutare il coinvolgimento dei Consorzi e dei presidi Iblei in diversi “laboratori del gusto” organizzati a livello nazionale e regionale.

“Non si può non esprimere la massima soddisfazione per come abbiamo centrato gli obbiettivi sperati – ha dichiarato Enzo Cavallo, direttore del Consorzio del Ragusano Dop. L’interesse dimostrato dai visitatori che hanno partecipato alle degustazioni ed ai laboratori è stato incoraggiante e ci spinge a continuare su questa strada. Per quanto riguarda il nostro formaggio, il Ragusano Dop, un vero peccato il fatto che al Consorzio non è consentito effettuare la vendita: per le prossime occasioni spero tanto di poter contare sulla disponibilità dei produttori a partecipare per fare la vendita diretta. Ritengo doveroso ringraziare il commissario Piazza e l’amministrazione Cassi per averci consentito di essere presenti e di ben figurare in una manifestazione di così grande importanza, nell’interesse del territorio ibleo e dei produttori delle nostre eccellenze agroalimentari”.

