Cartolina prodotta dal Consorzio di Tutela del cioccolato di Modica , per non dimenticare il tragico evento che produsse 112 vittime e registro nei fatti il primo esempio di protezione civile con la mobilitazione di tutte le forze armate, dei volontari e con la raccolta di fondi , promossa dai comuni di Milano e Palermo, grazie alla quale è stato possibile costruire, in appena due anni, un intero villaggio denominato “Milano-Palermo”.

