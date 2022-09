Il costituzionalista Enrico Cuccodoro è tornato a Scicli nei giorni scorsi ed è stato accolto in Municipio dalla vicensindaca Concetta Drago e dall’assessore Elio Tasca.

Già in passato il professore è stato a Scicli per la presentazione di un suo libro dedicato alla figura del Presidente della Repubblica Sandro Pertini.

L’occasione è stata utile per programmare iniziative culturali da promuovere a Scicli.

