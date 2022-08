Scoglitti. Ottimo successo della mostra “ Un Presepe d’aMare”

Grande presenza di pubblico per la mostra “Un Presepe d’aMare” allestita dall’associazione culturale L’Arco nella chiesetta di San Francesco di Paola a Scoglitti. L’esposizione artistica potrà essere visitata sino al 4 settembre, dal venerdì alla domenica, nella fascia oraria compresa tra le 18 e le 22. Gli artisti coinvolti nella mostra hanno realizzato le rappresentazioni presepiali con un unico denominatore comune: il mare e i suoi elementi. Conchiglie, alghe, rocce e quanto possa essere trasportato dal grande fratello blu. Sabato 27 settembre, alle 21, all’interno della chiesetta, si terrà un momento culturale e di ringraziamento alle autorità, agli sponsor e agli espositori stessi provenienti dalla provincia iblea e fuori provincia.

“Si è lavorato con grande intensità – sottolineano gli organizzatori – ma quello che ha prevalso è stato lo spirito dello stare insieme con la possibilità di condividere la grande passione da tutti nutrita per l’arte del presepe. Una passione, questa, che dura tutto l’anno. Ecco il motivo per cui l’esposizione è stata predisposta in un periodo atipico per il presepe. Il tutto ha suscitato grande curiosità da parte dei cultori e dei visitatori, piacevolmente sorpresi dallo spessore delle opere, con la ricerca dei materiali piuttosto che l’ambientazione scenica a rendere unico ogni manufatto”.

