Situazione idrica a Pozzallo. Conferenza dei capigruppo

Si è svolta la conferenza dei capigruppo consiliari di Pozzallo, convocata immediatamente dopo che i candidati a Sindaco delle precedenti elezioni amministrative, nel pomeriggio di venerdì scorso avevano depositato una petizione popolare a firma di circa 200 cittadini affinché venisse indetto un consiglio comunale aperto avente come oggetto la situazione idrica della città di Pozzallo alla luce della apertura di un nuovo pozzo nella rete idrica.

Alla conferenza è stato invitato a relazionare il sindaco Roberto Ammatuna che ha chiarito passo passo tutte le procedure tecnico-sanitarie effettuate e che hanno consentito alla città di non soffrire della grave carenza idrica di cui tutta la provincia di Ragusa è ancor oggi vittima.

All’intervento del primo cittadino non ha fatto seguito nessuna contestazione e nulla è stato eccepito né sui meriti né sui fatti , tanto più che alle parole del sindaco sono stati mostrati i relativi documenti sanitari condivisi, peraltro, anche dalla autorità sanitaria locale.

Alla luce delle suddette rassicurazioni ed attesa l’inesistenza di uno stato di emergenza o di pericolo, coem rileva la presidente del consiglio comunale, Quintilia Celestri, i capigruppo consiliari di maggioranza hanno ravvisato la non necessità di svolgere un Consiglio comunale in modalità aperta ma bensì, in accordo con il Presidente, di convocare un consiglio comunale ordinario in diretta streaming al fine di consentire la visione di tutti i cittadini che volessero essere messi al corrente dei fatti avvenuti nelle ultime settimane.

