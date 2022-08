Calcio. Al Città di Comiso arriva il portiere Giovanni La Licata

Il Città di Comiso calcio annuncia il nuovo acquisto: si tratta del ragusano Giovanni La Licata, che nonostante la sua giovane età, ha un curriculum di esperienza.

Qui di seguito la scheda del giocatore

Giovanni La Licata

Data di nascita- 16/09/2000

Luogo di nascita- Ragusa

Ruolo- Portiere

Peso- 73 Kg

Altezza- 1.82

Esperienze Passate:

Marina di Ragusa (Promozione ed Eccellenza)

Ragusa (Promozione)

A.p.d. Frigintini Città di Modica (Promozione)

Dichiarazione del giocatore:

“Sono molto contento di entrare a far parte di questa squadra, non vedo l’ora di iniziare e sono pronto a dare il massimo sia per i miei compagni che per tutta la società. Ringrazio il mister Violante e la società per avermi dato questa occasione e farò di tutto per ricambiare la fiducia data”.

Salva