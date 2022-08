Ragusa. Venerdì limitazioni nella raccolta dell’indifferenziato

“Venerdì 5 agosto il servizio di raccolta del rifiuto secco-indifferenziato sarà svolto esclusivamente per le strutture ricettive, ristorative e sanitarie. Si invitano pertanto tutte le altre utenze a non esporre i relativi mastelli.

L’emergenza rifiuti in Sicilia, afferma il Sindaco Peppe Cassì, è tutt’altro che risolta e la soluzione “tampone” adottata dai comuni ragusani, che prevede il trasporto fuori regione, è rallentata dalle crescenti difficoltà anche dei territori ove sono ubicate le discariche individuate.

Diventa sempre più urgente che la Sicilia dedichi ogni risorsa e ogni competenza alla risoluzione di una criticità che non può più attendere. È aberrante la concorrenza tra Comuni alla disperata ricerca di soluzioni dai costi esorbitanti ed è inaccettabile che ad essere penalizzate siano le comunità più virtuose come la nostra, a tutto vantaggio proprio di quei centri che, non differenziando, causano la saturazione dei pochi impianti rimasti”.

