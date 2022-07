L’estate monterossana con varie imanifestazioni

L’associazione giovanile AGRAS ha organizzato per quest’anno l’estate monterossana con diverse manifestazioni . Domani sera , domenica 31 luglio, con inizio alle 21 in piazza Rimembranza la prima delle cinque serate. Si esibiranno i Double Fantasy . Seguirà il 7 agosto alle 19,30 in piazza Ssnt’Antonio la prima edizione del Sicily Fest con gli Amerillo, i Tavernieri ed il cantastorie Peppino Castello. Per il 10 agosto in piazza San Giovanni alle 21 si svolgerà lo spettacolo “ Il borgo dei desideri “. La piscina comunale scoperta sarà di scena il 12 agosto dove con inizio alle 22 avrà luogo la seconda edizione del Pool Party. Ed infine Il 19 agosto in piazza Sant’Antonio , con inizio alle 21 , si esibiranno i Revolution Blues Band in uno spettacolo musicale.

