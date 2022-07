Misseri vestirà ancora la maglia del Modica Calcia

Salvatore Misseri continuerà ad indossare la maglia del Modica Calcio anche nella stagione 2022-2023.

La scelta di riconfermare il centrocampista classe 2004, rivelatosi uno dei protagonisti dell’eccellente stagione scorsa, è motivata non solo da ragioni tecniche, ma anche di cuore.

Salvatore Misseri, infatti, è nato calcisticamente sui campi del Centro Sportivo Airone, vestendone la maglia di tutte le categorie giovanili. Nel 2018, ad appena 14 anni, si mise in luce anche agli occhi degli osservatori del Real Madrid superando il secondo Clinic promosso dai “blancos” e che si svolse nel centro sportivo dell’allora tecnico madrileno Zinedine Zidane.

Proprio per testimoniare l’importanza della riconferma del centrocampista “made in Modica”, per la firma dell’accordo sono arrivati in sede tutti e tre i vertici proprietari del Modica Calcio: Mattia Pitino, Danilo Radenza e Salvo Di Raimondo.

“Per noi – hanno detto – avere in rosa Salvatore Misseri rappresenta non soltanto un motivo di orgoglio ma anche ciò che vorremmo rappresentasse la maglia rossoblù per i giovani modicani e dell’intero Sud-est: un sogno raggiungibile grazie al lavoro, all’impegno ed alla passione che forgia il talento. Proprio come accaduto per Salvatore Misseri”.

Intanto, presso il Centro Sportivo Airone, prosegue la preparazione pre-campionato della squadra rossoblù agli ordini di mister Giancarlo Betta che in questi giorni può contare su un organico composto dai riconfermati e dai primi acquisti.

Nelle prossime ore saranno concluse altre trattative di mercato condotte dal Direttore generale, Pino Rigoli e dai dirigenti rossoblù.

Salva