Come scegliere la rampa di carico per veicoli gommati e cingolati

Selezionare attentamente una rampa per il carico e lo scarico di veicoli gommati e cingolati è un passaggio particolarmente importante, in quanto questo strumento è fondamentale per evitare danni, costose rotture accidentali dei mezzi e pericolosi infortuni alle persone.

Le rampe in alluminio dovrebbero essere sempre attentamente selezionate sulla base di parametri tecnici specifici, in modo che risultino in grado di sostenere nel migliore dei modi i veicoli gommati e cingolati di cui dispone un’azienda o un professionista.

Inoltre, è molto importante scegliere sempre delle rampe di buona qualità, costruite nel rispetto di tutti i più elevati standard qualitativi e di sicurezza. Di conseguenza, ogni persona che si trova a gestire la selezione di una rampa in alluminio deve necessariamente prestare attenzione a individuare uno strumento di ottima qualità che risulti idoneo per i propri mezzi.



Quale lunghezza per la rampa di carico?

Per selezionare delle ottime rampe di carico è importante analizzare alcuni fattori tecnici che consentono di capire se questi strumenti sono idonei per i veicoli gommati e cingolati di cui dispone una persona o un’azienda.

Un primo elemento da prendere in considerazione riguarda quindi le dimensioni delle rampe, con la lunghezza che deve essere valutata sulla base dell’altezza del pianale e del peso del mezzo da trasportare, così come delle dimensioni dei cingoli.

Tenendo conto delle misure standard di escavatori e miniescavatori, senza dubbio le rampe di 3 metri risultano tra quelle maggiormente richieste attualmente sul mercato.

Al giorno d’oggi, per disporre di soluzioni di qualità è possibile affidarsi anche alla rete, grazie a portali specializzati come Giffi Market, che mette a disposizione rampe di carico 3 metri a prezzi concorrenziali, con la possibilità di usufruire di spedizioni veloci e gratuite su tutto il territorio nazionale.

Si tratta di risorse con cui ottimizzare il carico e lo scaricodi veicoli gommati e cingolati, rendendolo inoltre sempre sicuro. Oltre a essere sicure e resistenti, le migliori rampe di carico risultano anche maneggevoli e facili da trasportare, così da poter essere impiegate con facilità in situazioni e settori differenti.

Alcuni ambiti in cui le rampe di questo genere sono indispensabili sono ad esempio: il giardinaggio, l’edilizia, l’agricoltura, la movimentazione di arbusti e tanti altri simili.

Nello specifico questi mezzi da lavoro vengono di solito caricati all’interno dei furgoni e le fasi di scarico e carico sono gestite proprio mediante l’utilizzo di due buone rampe in alluminio.



Rampe di carico: gli altri elementi da valutare in fase di scelta



Oltre alla lunghezza, per selezionare una buona rampa è necessario prendere in considerazione i seguenti aspetti tecnici:

• Q ualità dei materiali ;

• Linguetta per il fissaggio ;

• P ortata ;

• P eso della coppia ;

• Altezza del bordo ;

• A ltezza montante.

Molto importante, quindi, risulta essere la composizione dei materiali, chiamati ad assicurare la tenuta dello strumento, e a tal riguardo risulta particolarmente efficace la scelta di rampe prodotte in alluminio estruso di alta qualità.

Questo materiale oltre ad essere sicuro e facile da utilizzare permette alle rampe di durare a lungo nel tempo e quindi anche di ammortizzare ampiamente i costi derivanti dall’acquisto iniziale.

È importante scegliere solo delle rampe che presentano la linguetta in alluminio che ne facilità il bloccaggio e offre quindi il massimo grado di sicurezza. La portata massimadi una rampa è un parametro importantissimo, sempre espresso in quintali, e deve essere analizzato con cura sulla base del peso dei mezzi per cui verranno utilizzate le rampe.

Le migliori rampe presenti in commercio sono collaudate in modo tale da sopportare il doppio della portata dichiaratama ovviamente questo parametro, indicato nella scheda tecnica del prodotto, deve essere sempre rispettato in modo da garantire la massima sicurezza durante le fasi di carico e scarico.

L’altezza del bordo e del montante sono altri due parametri da verificare prima di scegliere le rampe, in modo da avere la certezza che questi risultino idonee per i propri mezzi gommati o cingolati. Infine considerare il peso della coppia di rampe consente di capire se gli strumenti risultano abbastanza facili da maneggiare.

