Brasile. Omaggio alla super-creatività umana al FILE 2022

Il Festival Internazionale del Linguaggio Elettronico (FILE) è il più grande evento di arte dei nuovi media in Brasile, con poco più di due decenni di esistenza.

Il Festival Internazionale del Linguaggio Elettronico (FILE) si terrà presso il Centro Culturale Fiesp nella città brasiliana di San Paolo, dal 13 luglio e durerà fino al 28 agosto.

L’edizione 2022 ha come tema centrale la Super creatività, in omaggio alla capacità dell’arte di aprirsi a nuovi campi, collegandosi con tutti i motori creativi che legano la nostra cultura.

La missione di FILE è promuovere un maggiore accesso del pubblico ai linguaggi tecnologici, dimostrando come il mondo contemporaneo sia costruito con i progressi dei nuovi media digitali.

Attraverso installazioni, progetti di realtà virtuale e aumentata, tavoli multi-touch e oggetti digitali, i partecipanti interagiscono direttamente con l’arte in uno spazio diverso e altamente estetico.

Il suono elettronico trova spazio in questa puntata, attraverso performance e installazioni sonore, arte radiofonica, robotica e poesia sonora, che riflettono sul valore della memoria sonora nella società contemporanea.

L’estetica del linguaggio digitale può essere apprezzata in FILE attraverso animazioni, giochi digitali e modalità di arte biologica e transgenica con nuove interfacce e ipertesti.

Il FILE conta più di 230 attrazioni in questa nuova edizione, e riesce ad affermarsi come l’evento artistico più atteso in Brasile.

