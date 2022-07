Marina di Ragusa. Da oggi il villaggio Camemi ha acqua corrente

“Da oggi, per la prima volta – dichiara il sindaco di Ragusa Peppe Cassì – nella frazione di Camemi viene erogata acqua corrente. Con un mese di ritardo rispetto a quanto preventivato, il potabilizzatore di Camemi distribuisce acqua potabile a chi vive nel villaggio.

Dopo averlo attivato per la prima volta nel corso della scorsa estate, aumentando la disponibilità idrica di Marina, e dopo i lavori improcrastinabili di questo inverno, questo prezioso strumento, realizzato da una decina d’anni, comincia finalmente e pienamente a fare ciò per cui è stato costruito”.

“Quest’opera – aggiunge l’assessore ai Lavori pubblici Gianni Giuffrida – insieme alla condotta che dai pozzi ex Asi immette decine di litri d’acqua ogni secondo al serbatoio Bruscé, e all’installazione del denitrificatore per Marina di Ragusa, assicura un’estate decisamente meno asciutta rispetto alle precedenti per moltissimi ragusani”.

