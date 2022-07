Gestione servizio polizia locale a Punta Braccetto. Protocollo tra Ragusa e Santa Croce Camerina

Alla presenza dell’assessore alla Polizia Municipale di Ragusa, Ciccio Barone, e del vicesindaco di Santa Croce Camerina, Francesco Dimartino, è stato firmato oggi il protocollo di intesa tra i due comuni per la gestione del servizio di Polizia Locale per il periodo estivo, nella frazione rivierasca di Punta Braccetto. Alla stipula del provvedimento erano presenti Maurizio Cannavò e Maria La Rosa, comandanti rispettivamente dei Corpi di Polizia Locale di Ragusa e Santa Croce Camerina.

Il protocollo d’intesa prevede che i due corpi possano svolgere, per il periodo che va dal 9 luglio al 18 settembre 2022, servizi di Polizia Locale nei reciproci territori di competenza della zona di Punta Braccetto.

Il provvedimento nasce dall’esigenza di ottimizzare l’impiego di uomini e mezzi nel controllo e nella gestione della viabilità, con specifico riferimento agli accertamenti di violazioni alle norme del Codice della Strada riguardanti veicoli in divieto di sosta o recanti intralcio alla circolazione veicolare e al transito dei mezzi di soccorso in una zona balneare molto affollata nel periodo estivo e che ricade in parte nel territorio di Ragusa e in parte in quello di Santa Croce Camerina.

I servizi saranno di norma alternati, eccezion fatta per particolari ricorrenze in cui i due corpi opereranno in compresenza.

