M5S Ragusa. “Emergenza rifiuti, non c’era nessun piano B”

“Sull’emergenza rifiuti, non c’era alcun piano B. Hai voglia di addomesticare le masse a forza di fornire comunicazioni su cosa tenere a casa e su quali sarebbero state le attività tutelate, dalle Rsa ad alcune categorie di esercizi commerciali. In realtà, nulla di tutto questo è accaduto, fino a oggi. L’indifferenziato è rimasto all’interno dei cortili per giorni e solo ora, dopo due settimane di attesa e una serie di sollecitazioni continue, la situazione si è temporaneamente risolta. Il problema però resta, anche perché, a quanto ci risulta, i Ccr continuano ad essere inesorabilmente pieni. Quindi, ancora una volta, il sindaco Cassì ha subito, invece di prevenire, gli effetti dell’emergenza”.

Così i consiglieri comunali Cinque Stelle Ragusa, Antonio Tringali e Sergio Firrincieli, a fronte dell’emergenza rifiuti che continua a imperversare in città. “Un’altra riflessione – continuano Tringali e Firrincieli– si impone, oltre al fatto che ogni soluzione arriva in colpevole ritardo e con ovvi disagi per i cittadini, con comunicazioni confuse e inefficaci. E cioè che, oggi, l’indifferenziato è in fase di raccolta a Comiso, così come anche a Giarratana e ad Acate sarà fatto nel corso di questi giorni. Ora lasciando stare i due Comuni più piccoli, ci sarebbe da chiedersi come stanno facendo quelli dell’ente casmeneo, che è senz’altro una città di certe dimensioni, a gestire con un passaggio in raccolta una situazione senz’altro difficile per tutti, ancora di più per una realtà come la nostra con oltre 70mila abitanti. Hanno trovato una formula segreta che non vogliono comunicare agli altri? O, invece, più semplicemente hanno saputo organizzarsi, con il supporto della ditta di igiene ambientale, che tra l’altro è pure la nostra, dialogando e cercando di individuare la strada migliore per lenire il disagio? Non lo vorremmo dire. Ma, ancora una volta, questa Amministrazione è quella che non riesce a cavare un ragno dal buco, che sa dare degli “accattoni di visibilità” a quelli dell’opposizione ma che poi, di fatto, non sa risolvere un problema perché non ha le capacità di attivare i canali adeguati. E la cittadinanza ragusana continua a subire una situazione di disagio senza precedenti. Mai si era arrivati così in basso nella nostra città. Le emergenze, come in questo caso, possono pure insorgere. Ma una buona Amministrazione è quella che le fronteggia cercando di contenerle. Qui, invece, nulla di tutto questo. Si va avanti alla giornata. Sperando che le ditte rispondano ai bandi della Srr. E che il servizio sia aggiudicato in tempi record. Questo significa che ci vorrà molto tempo, ancora chissà quanti altri giorni, prima che la situazione si normalizzi. Povera Ragusa, non meritava questo lassismo”.

