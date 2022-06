Modica. Mobilità finale in Ungheria per il progetto Erasmus

Si conclude il ciclo serrato di mobilità all’Istituto Principi Grimaldi di Modica che, mai come quest’anno, anche a causa dei rinvii dovuti al periodo di pandemia, ha vissuto una così ricca serie di esperienze all’interno di vari progetti Erasmus+, portando un centinaio di studenti e circa 30 docenti in giro per l’Europa per trattare svariate tematiche, dall’ambiente all’impresa, dalla cucina tradizionale alle competenze digitali.

L’ultima delle mobilità è stata svolta a Debrecen, in Ungheria. Qui, dal 30 maggio al 3 giugno, accompagnati dai docenti Gianluca Sasso, Raffaele Iacono, Patrizia Chiaramonte e Antonella Scollo, nove ragazzi delle sedi di Modica e Chiaramonte hanno trascorso una interessante settimana presso la Egyetem Balásházy János Gyakorló Középiskolája és Kollégiuma’ insieme ai partner provenienti dalla Grecia e dalla Turchia.

Accolti calorosamente dagli alunni e dai docenti della scuola ospitante, i partner hanno iniziato la settimana con la visita alla Università di Debrecen, splendida struttura che offre alle migliaia di studenti diversi corsi di studio e che gestisce anche la scuola ospitante. I partecipanti, guidati da una docente universitaria, hanno seguito con interesse le spiegazioni, soprattutto per la parte riguardante i 7000 studenti provenienti da tutto il mondo che frequentano i vari corsi offerti dall’ateneo ungherese in lingua inglese.

A seguire, il saluto ufficiale del Preside della scuola che ha dato il benvenuto ai partner introducendo i vari corsi offerti dalla scuola, tra cui quello di enogastronomia. Molto ben organizzata la struttura convittuale della scuola che può ospitare fino a 120 tra ragazzi e ragazze; innumerevoli, infine, le possibilità che la scuola offre di praticare sport quali il tiro con l’arco, pallavolo, calcio e atletica.

Il topic del progetto, che aveva come obiettivo l’introduzione dei ragazzi al mondo dell’impresa, è stato sviluppato durante la settimana attraverso workshops su come diventare imprenditori, seguiti da power point presentati dai 4 partner relativi al CV e alla Cover Letter e, infine, con incontri con manager di imprese, tra cui la Trans-Sped Ltd., che hanno parlato del fondamentale aiuto che dà l’e-commerce per lo sviluppo di un’azienda.

Tra le visite culturali, quella all’Hortobágy National Park, creato nel 1973 (il primo in Ungheria), riserva della biosfera dal 1979 ed inserito dall’UNESCO tra i patrimoni dell’umanità nel 1999, magnifica realtà di 82.000 ettari immersa nel verde gestita da una fondazione no-profit che si occupa della salvaguardia di alcune specie animali tra cui la famosa razza ovina “racka”, la razza bovina “grey cattle” e la prestigiosa razza equina “noniusz”.

Il Principi Grimaldi dà ai suoi alunni l’arrivederci al prossimo anno, per riprendere con sempre maggior entusiasmo il lavoro sui nuovi progetti Erasmus+ e le mobilità verso nuove mete europee.

